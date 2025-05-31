Plan piloto en Lleida para recetar ejercicio pautado por especialistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Recetar un tipo de ejercicio físico adaptado a cada circunstancia, pautado por un especialista y validado por un médico. Este es el objetivo del proyecto piloto que se iniciará durante este año en Lleida gracias a un acuerdo entre el Colegio de Médicos y el de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte. Este último ente colegial ha creado un buscador denominado La salut s’entrena que ofrece información de programas de ejercicio para la salud diseñados por educadores físicos deportivos y los centros o entidades que los desarrrollan, entre los que la población general puede buscar el que considera más adecuado y al que los médicos podrán derivar a los pacientes a los que entienden que deben prescribir actividad física.

El presidente del Colegio de Médicos, Ramón Mur, explicó que formarán a un grupo de facultativos para llevar adelante el proyecto piloto y detalló que el tipo de ejercicio que recetarán estará destinado a mejorar cuestiones de salud concretas. Por ejemplo, para personas diabéticas, obesas o hipertensas, independientemente de que necesiten o no medicación. De este modo, en los casos que así lo consideren, los médicos prescribirán una tipología de ejercicios y dirigirán a los pacientes al buscador, donde podrán elegir el del centro que mejor se adapte a sus necesidades.

En la presentación del plan piloto el pasado miércoles, el presidente del Colegio de Profesionales de la Actividad Fisica, Pere Manuel, destacó que esta herramienta debe servir para popularizar el ejercicio “trabajando también para la salud y los hábitos saludables”.