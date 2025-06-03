La Universidad de Lleida, entre el puesto 801 y 1.000 en un ranking mundial y la 27 en uno estatal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) se sitúa entre los puestos 801 y 1.000 en la última edición del World University Rankings que elabora la consultora Center for World University Rankings tras analizar 21.462 universidades de todo el mundo. La UdL se mantiene en esta horquilla desde 2022, pero ha caído 33 puestos respecto al ranking del año pasado.

El área mejor clasificada es la de educación, ya que se encuentra en la horquilla de entre las 251 y 300 mejores. En la de artes y humanidades está entre las 401 y 500; en ciencias de la vida, psicología y ciencias sociales, entre las 501 y 600; y entre 601 y 800, en medicina y salud y en ingeniería. Las universidades Autònoma de Barcelona (UAB) y de Barcelona (UB) son las únicas del Estado que figuran en el ranking general entre las 200 mejores.

La primera es la 126 y ha subido 70 puestos en un año, y la segunda ha ganado 6, hasta el 136. Este ranking tiene en cuenta la enseñanza basada en el éxito académico de los graduados, la empleabilidad, la calidad del profesorado y de la investigación, los artículos publicados en revistas de primer nivel y los trabajos con muchas citaciones. La Fundación Conocimiento y Desarrollo también publicó ayer su ranking CYD, que analiza el rendimiento de 82 universidades españolas y que encabeza también la UAB.

La UdL ocupa el puesto 27 con una puntuación de 34.5-38-1, y con 14 indicadores de alto rendimiento, 19 de intermedio y 5 de bajo. La Rovira i Virgili de Tarragona es la séptima y la de Girona, la decimoquinta. La UdL tiene mejores indicadores en investigación (7 de alto) y en transferencia de conocimiento (4).