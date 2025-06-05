Luto por la muerte de Tino Torres, ciclista, vinculado al Lleida Bàsquet y padre del adjunto a la presidencia del Lleida CF: “pedalearemos contigo en el corazón”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ciclista de 70 años que el martes por la tarde fue evacuado en estado crítico tras chocar contra la parte trasera de un autobús en la N-240, cerca de Les Basses de Alpicat ( ver SEGRE de ayer ), falleció horas después en el hospital Arnau de Vilanova.

El deceso no se produjo por el impacto con el vehículo y la caída posterior sino porque el ciclista sufrió una indisposición previa, según informaron los Mossos d’Esquadra al Servei Català de Trànsit tras conocer los resultados de la autopsia practicada al fallecido. De esta forma, fue una muerte por causas naturales, por lo que no se contabiliza como un accidente de tráfico.

El fallecido es Constantí (Tino) Torres Puig , que hace más de dos décadas fue vicepresidente del extinto Lleida Bàsquet y actualmente era el secretario del Club Ciclista Terraferma. Además, es el padre de Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida Esportiu.

El Club Ciclista Terraferma afirmó ayer que el siniestro ocurrió “mientras disfrutaba de lo que más le apasionaba, la bicicleta (...). Las palabras se quedan cortas ante una pérdida tan grande. Nos queda su recuerdo, su sonrisa y su entrega incondicional al club y a todos nosotros (...) Pedalearemos contigo en el corazón”. Por su parte, el Lleida Esportiu dijo que “nos dejas un vacío muy grande, Tino, descansa en paz”.

El siniestro se produjo a las 15.49 horas entre el kilómetro 98 y el 99 de la N-240 cuando el ciclista chocó contra la parte trasera de un autobús que había hecho una parada. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana y dos ambulancias y un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques. Se tuvo que cortar la carretera en ambos sentidos.

Tras hacerle la reanimación cardiopulmonar, el hombre fue evacuado con pronóstico crítico al hospital Arnau de Vilanova, donde acabó falleciendo. La autopsia reveló que sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de chocar contra el bus, por lo que el óbito no se debió al impacto.

El martes por la mañana hubo otro accidente en esta zona, a apenas un kilómetro, en la rotonda del Jardiland, que da acceso a la A-2, cuando volcó un camión que transportaba cerdos. Ocurrió a las 8.50 horas y provocó retenciones durante gran parte de la jornada.