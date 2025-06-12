La selectividad arranca con críticas al nuevo modelo con menos optatividad

Publicado por Marc Carbonell REDACCIÓN Lleida Creado: Actualizado:

Más de 2.400 leridanos tuvieron ayer los primeros tres exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), marcadas este año por un cambio de modelo que deja a los aspirantes sin casi opciones de elección en las preguntas a responder. Este año ha habido récord de matriculados en Tàrrega, un total de 246.

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado. Este cambio centró la mayoría de las críticas de los aspirantes, que junto a sus docentes lamentaron que el departamento de Universidades no publicara las guías de los nuevos modelos hasta el pasado octubre, con el curso empezado.

La selectividad arrancó ayer, sin incidencias, con los exámenes de Lengua Castellana, Extranjera y uno de la antigua fase específica, ahora llamada “de admisión”. Las pruebas continúan hoy y terminan mañana. La coordinadora de las PAU en Lleida, Mariona Farré, puntualizó que “todos los ejercicios son obligatorios, pero hay cierta opcionalidad dentro de algunos”. Recordó que este cambio se anunció el pasado junio con el Real Decreto que estandariza la estructura de las pruebas en todo el Estado, y valoró que “no creo que haya afectado mucho, porque ya había muy pocas asignaturas con dos modelos de examen, donde se puede notar más es en Historia”. En todo caso, indicó que los aspirantes “no pueden dejarse partes del temario sin estudiar”.

Los descuentos por las faltas de ortografía también fueron muy criticados a causa de los últimos cambios de criterio, ya que finalmente no se limitan a los exámenes de lenguas. El director de un instituto de Lleida lamentó que “alumnos y profesores estamos acostumbrados a cambios frecuentes de última hora, nos tenemos que tomar esta improvisación con filosofía”. El director del Josep Lladonosa, Santi Pubill, reclamó mayor coordinación entre los departamentos de Universidades y Educación, ya que “cada vez están ‘aguando’ más el Bachillerato, con optativas más cortas y menor carga lectiva”, mientras que las PAU se mantienen en el mismo nivel, valoró. No obstante, aseguró que “la selectividad es una buena herramienta para equilibrar a todos los alumnos de Catalunya ante una diversidad de centros y notas”.

La profesora del instituto Manuel de Montsuar Bea Pallarés auguró que “las notas bajarán este año porque los alumnos están en desventaja respecto a los que hicieron las PAU antes del confinamiento, cuando había mayor optatividad”. También lamentó que “han ampliado el temario” de algunas asignaturas, como Física, así como que solo se publicó un modelo de los nuevos exámenes. El termómetro llegó a marcar 35,9 grados en la capital, pero “había aire acondicionado y algunos alumnos tenían hasta frío”, añadió.

En Tàrrega, el instituto Manuel de Pedrolo acoge las PAU para la cifra récord de 246 alumnos procedentes de la capital del Urgell, Cervera, Guissona y Agramunt, informa L. Pedrós. Es el sexto año consecutivo que Tàrrega es una de las sedes. La medida se adoptó para disminuir los riesgos de contagio por coronavirus durante la pandemia, pero el consistorio gestionó que la capital del Urgell se mantuviera como sede fija. Toni Granollers, presidente del tribunal, destacó que “es el tribunal de la provincia con más estudiantes”. En cuanto al calor, Granollers reconoció que “hará”, pero “aguantaremos, como cada año”.

En toda la demarcación, este año se han matriculado una cuarentena más de personas que en 2024, hasta llegar a las 2.456. La gran mayoría (1.944) han acabado segundo de Bachillerato este curso, mientras que 249 se presentan por libre y 263 provienen de la FP. Lleida ciudad dispone de dos tribunales en el campus de Agrónomos (396 alumnos) y siete en el de Cappont (1.475). Además de los de Lleida y Tàrrega, se examinan 194 alumnos en La Seu d’Urgell, 72 en Tremp y 72 en Vielha.

Confusión por la perífrasis aspectual y el significado de “incertidumbre”

Aunque profesores de institutos afirmaron que sus alumnos salieron con “buenas sensaciones” del examen de Lengua Castellana, hubo algunas preguntas que causaron cierto desconcierto: una pedía redactar una oración con una perífrasis aspectual, una construcción formada por dos verbos que indican el estado o fase de una acción, como “empieza a nevar”. También causó confusión tener que explicar el concepto incertidumbre. No obstante, ningún examen ha suscitado tal revuelo –por el momento– como el de hace una década, cuando se preguntó a los aspirantes por el significado del recurso literario catáfora.