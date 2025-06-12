Pol, Aleix y Oriol: «Los primeros exámenes han sido asequibles»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado.

Pol, Aleix y Oriol

Estos estudiantes de Bachillerato Social del instituto de La Segarra de Cervera explicaron que los primeros exámenes de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera les parecieron “asequibles”, porque “al final ha salido lo que hemos trabajado durante todo el año”.

Pol Rosas y Àlex Sánchez encontraron más fácil el de Lengua Castellana mientras que Oriol Molluna dijo que era más fácil el de Lengua Extranjera. Dos de estos jóvenes quieren estudiar el grado de Administración y Dirección de Empresas y el otro, el de Educación Primaria.