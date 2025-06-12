Preocupación por la seguridad en el acceso a La Caparrella por mala visibilidad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un tramo concreto de la carretera que conduce a La Caparrella, tal como se puede apreciar en la imagen que nos hace llegar nuestro lector, genera preocupación entre los conductores a causa de la acumulación de vegetación de gran altura. Esta vía, con un incremento notable del tráfico motivado por las obras en la carretera Nacional de Lleida en dirección a Alcarràs, presenta condiciones que afectan a la seguridad vial de los que la transitan diariamente.

Como han constatado algunos usuarios, la presencia de esta vegetación altísima en tramos claves dificulta la percepción de posibles obstáculos y reduce el margen de maniobra en un área con tráfico actualmente elevado. A pesar de esta situación, no se ha registrado acción por parte de las autoridades correspondientes para proceder a la limpieza o señalización urgente que mitiguen los riesgos.