Padres y alumnos respaldan a los actuales gestores del Aula Teatre

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

Familiares y alumnos del Aula Teatre mostraron un apoyo mayoritario a los actuales gestores del Aula de Teatre en la reunión a la que fueron convocados ayer por la Paeria para resolver sus dudas sobre la licitación de la concesión de la Escola Municipal d’Arts Escèniques, el ente que dará continuidad al Aula. La licitación fue aprobada el pasado 30 de mayo y el concejal de Educación, Xavi Blanco, destacó entonces que la inversión municipal aumentará en un 34%, que podrán hacer uso de espacios como la Llotja y que incorporarán nuevos perfiles, como un psicopedagogo. Los actuales gestores del Aula Teatre renunciaron a presentarse a la licitación sosteniendo que supondrá “la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores” y la “disminución en la calidad del servicio” y ven “engañoso” el aumento de la aportación municipal.

El concejal Blanco explicó ayer las condiciones de la nueva licitación afirmando que “respetará todo lo que tienen hasta ahora programado” y que “no afectará a la calidad de la formación”. Recalcó que “la calidad del Aula no la ponemos en ningún momento en duda”y que la licitación pretende “escuchar propuestas”. “Lleida tiene un tejido cultural muy rico y tenemos que fomentar la relación” indicó. Blanco respondió a una sala llena de padres y alumnos que, en su gran mayoría, defendían a los actuales gestores y no entendían la necesidad de cambiar la concesión. “Cuando una gestora funciona bien no hace falta que la toques. Si han hecho una buena faena y ahora no se presentan, no será tan buena esta licitación. Estoy preocupada”, dijo una mujer. “Si no se presenta nadie quizá el ambiente no será el más adecuado”,afirmaron varios padres y madres. Algunos alumnos han creado el movimiento “Jovent per l’Aula”. Martí Cobo, uno de sus portavoces, declaró a SEGRE que “cuando llegamos al Aula muchos éramos tímidos, con problemas personales y de comunicación”. “El Aula nos ha descubierto un lenguaje diferente al que conocíamos y nos ha hecho libres. Nos ha cambiado como personas, nos ha marcado un camino”, añadió. “Jovent per l’Aula” ha convocado por redes sociales una manifestación el próximo lunes por la tarde.