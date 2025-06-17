Arrancan los retrovisores de al menos ocho coches en el barrio de Cappont de Lleida

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

Al menos ocho vehículos aparecieron con los retrovisores arrancados o dañados el pasado fin de semana en el barrio de Cappont de Lleida. La Guardia Urbana tenía este lunes conocimiento de al menos ocho casos de vandalismo pero solo uno de los afectados había acudido a la comisaría para interponer la correspondiente denuncia, según informaron fuentes municipales.

Al parecer, otros afectados lo habrían denunciado ante los Mossos d’Esquadra. Varios coches dañados se encontraban estacionados en la calle Cronista Muntaner y fueron vandalizados la madrugada del domingo. También hubo al menos un caso en la calle Alfons II. La propietaria de uno de los turismos atacados lo descubrió ayer por la mañana.

Patrullas de la Guardia Urbana hicieron una búsqueda por la zona tras ser alertados del vandalismo ocurrido en la calle Cronista Muntaner al ser alertados por un vecino, que les hizo una descripción del autor. Sin embargo, no localizaron a nadie que coincidiera con la descripción.