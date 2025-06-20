El ayuntamiento de Lleida habilitará cinco aparcamientos disuasivos en la ciudad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria habilitará cinco nuevos aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad que tendrán conexión con el centro con autobuses lanzadera. Así lo aseguró el alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista de ACN publicada ayer en la que detalló que tres de estos estarán ubicados en el solar del silo derribado en Pardinyes donde el anterior gobierno proyectó un albergue, junto a la Ll-11, entre Copa d’Or y la Ll-12, la autovía que hay junto al campus de Cappont. Unos aparcamientos disuasorios que forman parte del plan Aparca que impulsa el gobierno municipal y que tendrán conexión directa en bus lanzadera con la plaza Ricard Viñes. También aseguró que los vecinos y comerciantes con los que ha hablado estos últimos días “están encantados” con la implantación de nuevas zonas azules en el Centro Histórico y Joc de la Bola y que “poco a poco” irán ganando uso.

Por otro lado, Larrosa dijo que la construcción del Centro de Acogida a Temporeros de la Caparrella empezará “de forma inminente” y que están trabajando en el diseño de un segundo equipamiento para este fin, pero sin concretar dónde se ubicará. Aún con todo, el alcalde no pudo comprometerse a que este será el último verano en que se utilice el pabellón 3 de la Fira de Cappont como albergue.