La Paeria agilizará trámites para que firmas estratégicas vengan a Lleida

El ayuntamiento está preparando una nueva ordenanza que permitirá agilizar los trámites de los “proyectos estratégicos” que quieran implantarse en la ciudad y generen un alto nivel de empleo y riqueza. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en un acto en el Cercle d’Economia de Barcelona organizado por ‘La Vanguardia’ y la Paeria en el que “vendió” las posibilidades de crecimiento de Lleida a nivel industrial, urbanístico y empresarial, y en el que reivindicó sus infraestructuras y potencial económico tanto en el ámbito agroalimentario como tecnológico. Un evento que contó con una nutrida presencia de políticos y empresarios leridanos además de la consellera de Economía, Alícia Romero y el de Presidencia, Albert Dalmau.

Sobre esta nueva ordenanza, Larrosa detalló que se presentará en septiembre y tiene como objetivo “ordenar las tramitaciones para dar seguridad jurídica y fijar los pasos a seguir en el momento en que un proyecto recibe la calificación de estratégico para hacer su tramitación exprés y facilitar su implantación”. También fijará qué se considera proyecto estratégico, que podría ser “cualquier proyecto de alto impacto, que genere empleo, riqueza y contribuya a la diversificación del modelo económico”. Esta ordenanza irá de la mano del trabajo de la oficina para la captación de inversiones de Lleida, InvestLleida, que actualmente está ayudando a desarrollar proyectos “valorados en 131 millones de euros”.

En su intervención en el Cercle, el alcalde puso en valor el potencial de Lleida en los próximos años, ya que “dispondremos de seis millones de metros cuadrados para usos industriales y logísticos, más que ninguna otra zona de Catalunya”, y una infraestructura clave como es la estación intermodal de mercancías de Torreblanca, que pidió que esté conectada por tren con el aeropuerto de Alguaire y una red de Rodalies. “Lleida ha pasado de ser una ciudad con potencial a una ciudad con liderazgo”, dijo Larrosa, que recordó que la ciudad tiene la mayor concentración de empresas tecnológicas de Catalunya después del barrio barcelonés del 22@. “Lleida debe ser la fuente de riqueza de Catalunya”, concluyó.

También intervino la consellera Romero, que destacó “los increíbles” datos económicos de Lleida y reivindicó la colaboración entre ciudades, ya que “Lleida no compite con Barcelona, sino que la complementa y genera nuevas capitalidades de país, Lleida quiere hacer crecer el liderazgo de Catalunya”.

El acto concluyó con una mesa redonda de empresarios de origen leridano como Elisabet Alier, presidenta de Alier; Josep Graells, presidente de Vallformosa; Maurici Lucena, presidente de AENA; y Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Destacaron que Lleida y Barcelona deben unir esfuerzos para competir con el mundo para ser referentes en sectores como agricultura, energías renovables y bioeconomía y fomentar la colaboración público-privada y la Formación Profesional Dual.