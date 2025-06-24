Obras para mejorar las aceras y la calzada del puente de Ciutat Jardí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está rehabilitando el puente que salva las vías de la línea de alta velocidad y conecta Ciutat Jardí con Joc de la Bola y ya se puede apreciar un tramo de acera renovada. El viaducto, que está en mal estado después de 19 años en funcionamiento, estará cortado al tráfico tanto de vehículos como de peatones hasta el 31 de agosto. La obra tiene un presupuesto de 643.044 euros.