Treinta condenados al mes por violencia machista en Lleida

Los juzgados leridanos han condenado este año a una media de 34 maltratadores al mes mientras que han tutelado a ocho menores por ser víctimas directas o indirectas de la violencia hacia sus madres y han suspendido las visitas a 17 progenitores. Así se desprende de los datos publicados ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial del primer trimestre de 2025. En este periodo, entre enero y marzo, fueron condenados 103 leridanos por violencia machista, un 27% más respecto a los mismos meses del año pasado. En Lleida, la tasa de condena es del 99% de los procesados, una de las más altas del Estado. Entretanto, el número de denuncias se mantiene estable, con 443 en el primer trimestre. Según el Poder Judicial, la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres en la provincia de Lleida es de 20, cuando en el conjunto de Catalunya se sitúa en el 14,6. Cabe destacar que solo se presentaron dos denuncias por parte de familiares de víctimas

En cuanto a las medidas de protección, se pidieron 84 órdenes pero los juzgados solo concedieron la mitad, 44. Mientras, fueron tutelados 8 menores, el doble que en el primer trimestre del año pasado, y se acordó la suspensión del régimen de visitas respecto a los hijos en 17 casos. Asimismo, baja el número de víctimas que se acogen a su derecho a no declarar contra su pareja, lo que se conoce como dispensa, al pasar de 27 entre enero y marzo de 2024 a 17 en los mismos meses de 2025.

Por partidos judiciales, el de Lleida concentró la mayoría de las denuncias, con un total de 313. Mientras, el de Cervera registró 45 denuncias; el de Balaguer, 27, y una veintena en Solsona. En el partido judicial de La Seu d’Urgell se registraron 17 denuncias; 12 en el de Vielha e Mijaran, y nueve en el de Tremp. En el conjunto del Estado, las denuncias entre enero y marzo aumentaron un 4,28% hasta un total de 47.865.

■ La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, recordó ayer que todos los años se observa cómo en verano hay un incremento de los delitos y dijo que “esto hace necesaria una mayor atención, colaboración y prevención”. En el primer trimestre del año, los juzgados leridanos registraron 570 delitos, de los que 61 fueron por maltrato habitual y 63, por quebrantamiento de penas o de medidas. Para reducir la cifra de mujeres que se acogen a la dispensa de declarar contra su agresor, Erice defendió la “importancia de la atención y apoyo que la víctima necesita de su entorno en una situación tan compleja como es la de denunciar a la persona con la que ha convivido o incluso sigue conviviendo y con la que en muchos casos tiene hijos en común”.