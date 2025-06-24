Un árbol caído y desprendimientos de fachada por la tormenta del domingo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tormenta de la tarde del domingo en la ciudad de Lleida provocó la caída de un árbol de grandes dimensiones en la plaza Jaume Gort, en la esquina de la calle Baró de Maials con Prat de la Riba, zona que estaba ayer precintada. Afortunadamente, cayó hacia un parterre y no hacia el lado donde hay juegos infantiles y bancos. También se desprendieron ramas en otras calles de la ciudad. Bomberos, Guardia Urbana y el servicio de Jardinería trabajaron para resolver les afectaciones. Asimismo, en Rambla d’Aragó se descolgó parcialmente un plástico de una fachada, que los Bomberos acabaron de arrancar, y en Cristòfol de Boleda cayeron cascotes y fue necesario cortar el tráfico para retirarlos.