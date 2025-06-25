Entregan 2.000 firmas contra el gasto militar en el pleno del viernes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plataforma Aturem les Guerres de la Marea Pensionista entregará en el pleno municipal de este viernes las cerca de 2.000 firmas en contra del aumento del gasto militar que ha estado recogiendo desde marzo en la plaza Paeria. Las presentará junto a una moción con la que instará a los concejales a que se opongan a “una escalada belicista que solo beneficia a cuatro personajes muy ricos y va en contra de la inmensa mayoría”, valoró el portavoz de la plataforma, Jaume Añé. Paralelamente, el grupo municipal del Comú presentará una moción “sobre la situación en Gaza y la defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, la Fundació Antisida de Lleida presentará una moción “para garantizar un modelo integral, eficiente y comunitario de la gestión del Centro de Sexualidades de Lleida”.

Por parte de los grupos municipales, ERC y Junts defenderán una moción conjunta para el “mantenimiento de la ludoteca pública de la Generalitat Arenys del Segre”. Mientras, Vox instará con otra a la “creación de un registro municipal de personas electrodependientes” y a la “implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos”. Por su parte, el PP presentará una moción para la “protección efectiva de los niños y la reforma del sistema de tutela en Catalunya”. Finalmente, ERC ha registrado otra para la “garantía de un futuro digno para el Aula de Teatre”.