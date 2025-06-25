Fiscalia mantiene la petición de 6 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a su sobrina en un camping de Sort

La sala de vistas de la Audiencia de Lleida durante el juicio a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor de edad.Roger Segura / ACN

La Fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de 6 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a su sobrina en un camping de Sort en agosto del 2021. Durante el juicio en la Audiencia de Lleida, el hombre ha declarado que tiene trastornos del sueño y ha admitido que podría haber tocado a la menor sin ser consciente mientras dormían en una tienda de campaña. "No niego haberla tocado, pero no a propósito. Tengo un dormir muy malo y, si me muevo y me giro, y pongo una mano a alguien sin querer, no soy consciente de ello. A mi mujer se lo hago todas las noches", ha afirmado. La chica, que entonces tenía 14 años, denunció que se despertó con la mano de su tío en sus genitales, que se refugió en un lavabo y contactó con la familia para que la recogieran.

Según la declaración de la menor que se ha reproducido durante el juicio, su tío le dijo que "había intentado masturbarse, pero no había podido y había tenido que recurrir a eso", y que él "no paraba de justificarse" y de hacerla sentir a ella "culpable". Según la menor, su tío también le habría dicho que "antes bien que disfrutabas" y "hacías ruiditos".

Por su parte, el procesado ha negado que le hubiera hecho estos comentarios y ha insistido en que es impotente. Así lo ha corroborado su compañera sentimental, la cual ha comparecido a instancias de la defensa y ha afirmado que el hombre "tiene el pene roto" y "millones de veces me toca mis partes sin darse cuenta de ello, lo hace dormido completamente y al día siguiente él no recuerda nada".

Durante la vista, la hermana mayor de la menor ha explicado que la chica le llamó angustiada de madrugada para explicarle los hechos y que decidió comentarlo a los padres. La madre ha relatado que "la niña estaba con un ataque de ansiedad llorando en un lavabo de un camping". Sobre su hermano y acusado, la mujer ha manifestado que "podrá tener lo que sea allí abajo, pero las manos las tenía muy sueltas".

Les acusaciones afirman que el hombre era consciente de los hechos

La Fiscalía y la acusación particular han concluido que el procesado era plenamente consciente de los hechos y han mantenido la petición de 6 años de prisión por un supuesto delito de agresión sexual a menor de edad, además de 5 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales y secuelas.

Les acusaciones también han solicitado que el hombre no pueda aproximarse a menos de 500 metros de la sobrina ni comunicarse con ella durante un periodo superior en 5 años al tiempo de condena, y que no pueda trabajar en trabajos u oficios que impliquen un contacto directo con menores de edad durante 5 años.

Según el fiscal, la menor ha manifestado una persistencia incriminatoria desde el primer momento y también actuó con inmediatez, primero aislándose en el lavabo hablando con sus familiares, y después acudiendo de forma inmediata al Hospital de la Vall d'Hebron al llegar a Barcelona con su padre y la hermana mayor, que la habían ido a recoger.

Por su parte, la defensa ha manifestado la existencia de muchas "imprecisiones", "vacíos" y cosas que no se acaban de explicar. En este sentido, ha pedido al tribunal que aplique el principio del 'in dubio pro reo' --en caso de duda, a favor del acusado-- y ha remarcado que la orden de alejamiento sería inaplicable porque "viven a menos de 500 metros". El juicio ha quedado visto para sentencia.