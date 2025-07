Cuelgan una pancarta contra las MAT en l’Horta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Con el mensaje “Defensem la terra, no a la LAT”, apareció ayer una pancarta gigante en una de las torres de alta tensión que está en construcción en Rufea. El mensaje denuncia la línea de evacuación del macro parque solar de Alcarràs, que atraviesa l’Horta de Lleida.

La Plataforma Lleida contra la MAT alerta en un comunicado que “esta infraestructura forma parte de un modelo energético injusto, diseñado para beneficiar a unos pocos y que condena al territorio fértil malmetiendo el paisaje y el patrimonio agrícola del Segrià”, y añade: “ No nos cansaremos. Seguiremos defendiendo l’Horta que queremos: un territorio vivo, con payesía arraigada, con soberanía alimentaria y energética al servicio de la gente y no del beneficio económico de unos cuantos”, afirman. La nota acaba con un grito de alerta: “Renovables sí, pero no així ”.