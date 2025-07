El consistorio recurrirá la sentencia que obliga a empadronar a okupas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento recurrirá la sentencia que elimina la obligatoriedad de informar al propietario de una vivienda de que alguien se quiera empadronar en ella sin disponer de un título jurídico. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista en la emisora Ua1 en la que calificó de “desafortunada” la decisión de la jueza de eliminar este requisito que implementaron en noviembre de 2023. “La jueza no ha entendido bien los argumentos que daba la Paeria y acaba resolviendo temas que ya contempla el protocolo y seguramente hoy [por ayer] o mañana [por hoy] presentaremos el recurso de apelación”, señaló el alcalde.

Cabe recordar que esta sentencia viene a raíz de un recurso que presentó ERC contra el cambio en el reglamento del padrón, que el gobierno municipal dijo que adoptó para evitar el empadronamiento automático de okupas. Concretamente, en el fallo la jueza remarca que no hay cobertura jurídica para que la Paeria deba conceder audiencia previa con un tercero, como sería el propietario, en este proceso, ya que “la inscripción en el padrón es un derecho” y una obligación. También recuerda que la Sindicatura de Greuges rechazó esta medida en un informe que elaboró en enero de 2024, destacando que “el padrón no supone el reconocimiento de la titularidad del domicilio” y que “el legítimo propietario mantiene intactas sus acciones que le puedan corresponder contra aquellos que permanecen de forma ilegal”. La sentencia suscribe la recomendación de la Síndica de que se debería haber sustituido la audiencia previa por una comunicación al propietario “para comprobar la veracidad de los datos consignados en solicitud”.

En este sentido, Larrosa remarcó que la Paeria hace el empadronamiento con todas las garantías, “pero lo que no podemos hacer es estar permanentemente haciendo de policías verificando identidades y validando información”. Aseguró que el fallo “afecta a menos del 5% de los expedientes” y recordó que han detectado “grupúsculos de personas que utilizan este derecho de empadronamiento para hacer negocio, sabemos que tienen una predisposición a llevar documentos que no son ciertos y hacer malas prácticas y la Paeria debe proteger los derechos de todos y hemos sido y seguiremos siendo muy estrictos en el cumplimiento del protocolo”. El alcalde añadió que el año pasado se tramitaron unos 10.000 expedientes de empadronamiento de diferentes tipologías y que “son muchos para una ciudad como Lleida, son 3.000 más que el año anterior y, con estas cifras en la mano, no creo que nadie piense que la Paeria pone trabas en este proceso”.

Obras de Rambla Ferran

En la entrevista Larrosa también dijo que las obras del lado derecho de Rambla Ferran acabarán “a finales de este mes o a principios de agosto”. Los trabajos empezaron el pasado otoño e inicialmente iban a acabar en junio. También dijo que están diseñando las nuevas líneas de autobús para la nueva concesión, que prevé que se licite antes de que acabe el año.