En Lleida hay más de una treintena de pisos a la venta con okupas en su interior y a partir de 10.000 euros

El barrio de la Mariola, que concentra la mayoría de viviendas con okupas que están en venta en portales inmobiliarios. - GERARD HOYAS

En la ciudad de Lleida están a la venta actualmente en portales inmobiliarios al menos una treintena de pisos con okupas, la mayoría en la Mariola y por precios bajos de a partir de 10.000 euros, pero algunos también en otros barrios y con un coste muy superior, de más de 90.000. No se pueden visitar y están destinados básicamente a inversores.

Portales inmobiliarios publicitan actualmente al menos una treintena de pisos a la venta con okupas dentro en la ciudad de Lleida, la mayoría de ellos en el barrio de la Mariola, en mal estado y a precios bajos, de a partir de 10.000 euros. No obstante, hay también en otras zonas y con un coste mucho más elevado, como una vivienda de cuatro habitaciones en la calle Lamarca en el Centro Histórico, por 94.500 euros, otro de 117 metros cuadrados en Alfred Perenya por 76.300 euros u otro en Escultor Corselles, en Balàfia, por 51.698.

Todos los anuncios indican explícitamente que se trata de inmuebles okupados y en muchos casos especifican que por este motivo no es posible concertar visitas. Algunos también advierten de que no tienen los suministros contratados, que las fotografías que se adjuntan pueden no corresponderse con el estado real del piso y que la venta no es apta “para compradores que requieran financiación hipotecaria”.

“Ideal parejas”

Los hay que dejan claro que “el comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble” e incluso se puede encontrar alguno que lo vende como “ideal parejas”, como un cuarto sin ascensor de 34 m2 en la Mariola por 13.000 euros. En este barrio se publicitan tambien pisos okupados en venta por 19.100 euros en la calle Mart, por 32.000 en los bloques Joan Carles, por 39.400 y 41.000 en Gaspar de Portolà, así como por 47.300 en Pius XII y por 51.000 en Músic Vivaldi. También se anuncian de otras zonas, como un bajo en la calle Conca de Barberà, en Balàfia, por 55.200 euros, una casa en Mangraners por 67.000 o un piso en Pi i Margall por 74.000.

Estos anuncios comenzaron a ser publicitados hace unos años y la tendencia sigue, básicamente destinada a inversores, no a personas que necesitan un piso para convertirlo en su propio domicilio. De hecho, en algunos casos se explica que el precio de la vivienda ha sido fijado en función de su estado de okupación y se apunta que no se aplicaría si en el momento de la formalización de la escritura se encontrara “libre de ocupantes”.

Bancos y empresas tienen 2.588 viviendas vacías tras desahucios

La Generalitat tiene contabilizadas 2.588 viviendas vacías en las comarcas de Lleida, provinentes de ejecuciones hipotecarias y de propiedad de entidades financieras u otras personas jurídicas, que están obligadas a inscribirlas en el registro que se creó en 2015 en el marco del decreto ley 1/2015. Así consta en el informe sobre el sector de la vivienda de 2024 del departamento de Territorio.

Según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y del servicio de documentación del departamento, 932 del total de pisos vacíos estaban el año pasado en condiciones de habitabilidad, lo que supone algo más de un tercio. Otros 411 están pendientes de rehabilitar, 258 están okupados y de los otros 987 no constan datos.

Lleida concentra solo el 10,17% del global de 25.443 viviendas vacías inscritas en el registro de la Generalitat. También es la demarcación con un número absoluto inferior, puesto que de las comarcas de Girona hay 4.205; de Tarragona, 5.150; y de Barcelona, 13.500.

El porcentaje se mantiene prácticamente igual respecto al año anterior, pero el número absoluto ha descendido, ya que en 2023 había 2.931 pisos vacíos inscritos, 343 menos (-11,17%). Del total, 288 constaban como okupados. En el conjunto de Catalunya, las viviendas vacías han diminuido en un 10,9% en un año, ya que en 2023 eran 28.566.

De hecho, el número de inmuebles vacíos de este registro presenta una tendencia a la baja desde 2021, según datos de los informes anuales de Habitatge. Ese año en las comarcas de Lleida estaban inscritos 3.605, casi un millar más que en la actualidad, y en 2022 habían bajado a 3.323. El año en que menos hubo fue 2018, con 2.924, y el que más 2017, con 4.216. Ese año, en cambio, solo constaban 48 viviendas okupadas, pero al siguiente la cifra ya era de 333.