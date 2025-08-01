La Universitat de Lleida anula por la masacre de Gaza el convenio con una universidad israelí

El consejo de gobierno de la Universitat de Lleida (UdL) acordó en su última reunión celebrada el 23 de julio suspender temporalmente el convencio de colaboración directo que tienen con la universidad israelí de Ben Gurion, situada en la región del Néguev. Una medida que decidió tomar en base al informe en el que analizaba la ausencia de acciones que esta universidad había tomado para buscar la paz en Gaza y que comportará la suspensión de los programas de mobilidad que permitía a universitarios israelís venir a estudiar a Lleida para el curso 2026/2027.

Así lo aseguró ayer el rector, Jaume Puy, que señaló que “para el próximo curso vendrán 2-3 estudiantes porque ya teníamos todos los trámites hechos, pero a partir del siguiente se suspende y ya veremos”. Una medida que, según Puy, se ha decidido tomar por dos principales motivos. “El primero es por seguridad, no queremos que los alumnos que vengan de intercambio puedan sufrir represalias o que paguen los platos rotos por unos hechos de los que no son responsables, mientras que la segunda razón es que, con esta medida, presionamos a las instituciones israelíes para que insten a su gobierno a acabar con el conflicto”, señaló el rector.

Por otro lado, según informó Ràdio Lleida, el informe que avaló la suspensión de este convenio señala que esta universidad nunca ha pedido un alto el fuego en Gaza y que, además, en ella se habían producido capítulos de represión no solo contra estudiantes palestinos, sino contra profesores israelíes críticos con la política de su país.

Puy remarcó que la suspensión “solo afecta al único convenio directo que tenemos con una universidad de Ben Gurion”. En el resto de colaboraciones que tiene con instituciones europeas en las que hay universidades israelíes se mantienen ya que no es competencia exclusiva de la UdL dejarlas en suspenso.

Rechazo a romper relaciones

Esta decisión llega un año después de que el consejo de gobierno rechazara romper relaciones con las instituciones públicas y privadas con Israel hasta que finalice la ocupación de Gaza. Días antes de esta decisión, varios estudiantes acamparon en el Rectorado para exigir cortar relaciones con Israel. Asimismo, el 11 de julio una protesta propalestina obligó a interrumpir el encuentro entre los rectores de la red Euroleague for Life Sciences, ya que la Universidad Hebrea de Jerusalén es socia de esta alianza.