La iglesia de Sant Joan de Lleida tendrá un relieve de la adoración de los Reyes impreso en 3D

La Associació dels Reis Mags 'Los Reixos de Lleida' impulsa la instalación de un relieve de la adoración de los Reyes en el tímpano semicircular de la puerta lateral de la iglesia de Sant Joan, que ahora simplemente está tapado con ladrillos grises. Con esta iniciativa quiere recuperar una decoración con estas figuras, que habían estado presentes en el primer templo románico en un grupo escultórico en la portalada sur. Esa iglesia fue derribada en 1868 para ampliar la plaza y la construcción de la nueva se encomendó al arquitecto Julio de Saracíbar y el encargado de ejecutarla fue Celestí Capmany, que proyectó un relieve de esta temática para esta portalada, pero nunca que llevó a cabo. Paralelamente, la celebración de la Epifanía, que había sido una importante tradición en este templo, también cayó en el olvido.

El presidente de la asociación, Òscar Caberol, explica que decidieron impulsar este proyecto de recuperación del relieve de la Adoració dels Reixos, del que ya existía un boceto del propio Capmany, pero al resultar poco viable encargar uno esculpido en piedra exploraron otras posibilidades, aprovechando las tecnologías actuales e implicando a empresas de Lleida. De este modo, optaron por la impresión de un relieve en 3D, que será el primero que lucirá en un edificio religioso en Lleida. Caberol explicó que el escultor Julià Morancho ha elaborado una plantilla a partir del esbozo de Capmany, con el que trabajarán dos alumnos y dos profesores de diseño del centro de formación Ilerna y que como paso final imprimirá la empresa Ingrup, todo ello de forma altruista.

La plantilla del relieve elaborada por el escultor. - ASSOCIACIÓ REIS MAGS

Añadió que la idea es colocar también una iluminación perimetral en el tímpano, para que el relieve pueda ser iluminado durante las fiestas navideñas y recuperar también, de ese modo, la tradición perdida de la adoración de los Reyes Magos.

Caberol indicó que este proyecto cuenta con el beneplácito del rector de la parroquia de Sant Joan, y el permiso del obispado, aunque de cuando estaba presidido por el anterior prelado, Salvador Giménez, recientemente relevado por Daniel Palau. Añadió que el obispado debe comunicar a Cultura la restitución del relieve.