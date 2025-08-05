El Ayuntamiento de Lleida expedienta a la firma de las obras en la N-II para una línea eléctrica

Las obras para construir una línea eléctrica de evacuación de una planta solar de Alcarràs en la N-II llevan meses de retraso y provocan importantes afectaciones en el tráfico. Empezaron a finales de abril y los vehículos que salen de Lleida hacia Alcarràs se desvían en la rotonda de la Caparrella por el antiguo trazado de la N-II durante 2 kilómetros, mientras que los que van en dirección Lleida circulan por el carril contrario desde la intersección de la N-II con la Caparrella hasta la rotonda de la gasolinera. Deberían haber acabado el 30 de junio, pero la Paeria indicó que Rascón Solar, que ejecuta las obras, informó que la primera fase, incluido asfaltado y pintura, no estará lista hasta final de agosto. Añadió que la demora se debe, en parte, a que durante los trabajos “no se estaban cumpliendo los condicionantes fijados en la licencia”, motivo por el cual les abrió varios expedientes de Disciplina Urbanística que les instaban a señalizarlos e informar a los vecinos. Los vecinos de la partida Butsènit también denunciaron esta situación y que las protecciones que instalaban no eran las que prometieron.

La Paeria señaló que la firma ha solicitado a la Generalitat una modificación del trazado para que la línea pase por el medio de la rotonda de la Caparrella. “Estos han sido los motivos del retraso de la actuación”, concluyó el consistorio. Estas obras han sido declaradas de utilidad pública y ya se ha empezado la segunda fase, en el siguiente tramo en dirección a Alcarràs y donde se ha habilitado un paso alternativo con semáforos provisionales.