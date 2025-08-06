Récord de 81.479 alumnos asignados a FP en Catalunya, pero casi 15.000 no tienen plaza

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Govern ha asignado una plaza de Formación Profesional a 81.479 alumnos catalanes, una cifra récord en la que se incluyen 2.319 estudiantes que cursarán ciclos de grado medio en centros del llano de Lleida y otros 387 asignados a ciclos medios en el Alt Pirineu i Aran. El departamento de Educación y FP aún no dispone de los datos desglosados por territorios de los asignados a ciclos de grado superior.

Un total de 96.319 catalanes han participado en la preinscripción, lo que supone un incremento de 12.407 solicitudes respecto del año pasado. Así, 14.840 alumnos no tienen una plaza asignada a día de hoy. La consellera de FP, Esther Niubó, explicó ayer que una vez acabe el plazo para completar el trámite de matriculación en los centros (4 de septiembre) se publicará un mapa de vacantes en la web del departamento (8 de septiembre). “Si a alguien sin plaza le interesara alguna vacante podría ir directamente al centro a matricularse antes del inicio de curso”, indicó.

El porcentaje de las solicitudes validadas que se han podido asignar ha crecido hasta el 86’4% respecto a ciclos de grado medio –el curso 24/25 eran un 81’7%– y hasta el 82’6% en ciclos de grado superior —un 78’8% el año pasado–. Este curso se ofertaban 84.122 plazas.

Niubó celebró que 9 de cada 10 alumnos (91’3%) que han cursado ESO o un grado básico en los últimos tres años y que habían solicitado una asignación a un grado medio la han conseguido dentro de sus preferencias. Afirmó que “es una cifra muy relevante porque demuestra que damos opciones a aquellos alumnos que no quieren hacer Bachillerato pero que quieren continuar su formación”. Explicó que unos 3.000 alumnos de este grupo aún no tienen plaza, aunque un 20% ya están matriculados en otros estudios como Bachillerato o enseñanzas artísticas. Así, Educación asegura que los solicitantes sin asignación no quedan necesariamente fuera del sistema educativo.

El año pasado, más de 31.000 alumnos que habían finalizado la preinscripción de FP se quedaron sin plaza, hecho que provocó que a mediados de septiembre –con el curso ya iniciado– empezara una caótica convocatoria extraordinaria con casi 20.000 vacantes. En este proceso extraordinario, un total de 10.372 estudiantes obtuvieron una plaza de FP y empezaron el curso a finales de septiembre u octubre, y 5.458 se quedaron sin asignación.