Pintura antigraffitis, mobiliario y tecnología para el Palau de Vidre

La Paeria ha tramitado proyectos para culminar la renovación del Palau de Vidre que suman en total 1,13 millones de euros. Por un lado, los trabajos de adecuación, reparación y protección de los espacios exteriores y subterráneos del edificio, así como la impermeabilización de la pavimentación y la mejora de la ventilación, por un importe de 145.165,78 euros. Y por otro, el diseño del interiorosmo y suministro del mobiliario y la señalización, por 991.280,72.

El primero de los proyectos incluye la aplicación de pintura antigraffiti sobre los elementos opacos más expuestos del Palau de Vidre, para protegerlos de posibles actos vandálicos y facilitar su mantenimiento. Asimismo, en el sótano, se reparará la solera de hormigón de la pista polivalente con un sistema multicapa apto para el tránsito de vehículos de hasta 3.500 kilos. También se instalarán tomas conectadas al cuadro general de baja tensión para dar servicio a posibles usos escénicos, feriales o logísticos. En las salas de servicios y almacenes ubicados bajo la recepción, se prevé impermeabilizar los muros en contacto con el terreno y colocar rejas en algunas puertas para mejorar la ventilación natural.

El segundo, que está actualmente el licitación, está dividido a su vez en dos lotes. Uno de ellos consistirá en dotar al edificio del mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades previstas en cada espacio funcional, asegurando criterios de ergonomía, accesibiliad y versatilidad, así como en implantar una señalística clara, inclusiva y coherente que facilite la orientación de los ususarios de acuerdo a la normativa de accesibilidad e identidad visual del edificio. El otro se centratá en la instalación y puesta en marcha de los sistemas de telecomunicación y tecnología que permitan la conexión de redes, la gestión de actividades, el uso de la sala de conferencias, el control de accesos, la videovigilancia y la prestación de servicios digitales.

La rehabilitación del Palau de Vidre, financiada con fondos europeos, comenzó en septiembre de 2023. Fue adjudicada por 5.7 millones, pero tras hallar viguetas con aluminosis se aprobó un modificado de 350.514 euros.