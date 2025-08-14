Amplían las zonas de carga y descarga con ‘app’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sistema de control digitalizado del estacionamiento en zonas de carga y descarga se amplía a nuevas zonas de la ciudad, como estaba previsto, y la Paeria ha instalado vallas en las nuevas áreas, por ejemplo en Príncep de Viana o Ronda, advirtiendo a los conductores de la necesidad de disponer de la aplicación Blinkay para utilizarlas.Las primeras se pusieron en marcha a mediados de junio en 35 puntos del entorno de Noguerola, el Eix Comercial y Auditori-Magdalena, y el mismo més de ampliaron a otros 35 de Sant Ignasi, Escorxador y el resto del Centro Histórico. Entonces ya se anunció que la siguiente fase sería en las zonas de carga y descarga de los ámbitos del Clot, Xalets-Humbert Torres y la Zona Alta y el ayuntamiento afirma que en septiembre se continuarán ampliando. En total, son 470 plazas repartidas en 168 puntos.