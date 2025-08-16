El mercado de Fleming baja la persiana al cerrar la última parada

El mercado municipal de Fleming ha bajado la persiana definitivamente, después de que a principios de mes cerrara el último paradista, Jaume Soria, que gestionaba una pescadería. Explicó que quería aguantar hasta septiembre, pero al haber cada vez menos clientes y ver que el equipamiento se iba deteriorando, optó por cerrar la parada y abrir una pescadería en la calle Cristòfol de Boleda. Remarcó que llevaba varios meses solo en el mercado. Este mercado tiene capacidad para una treintena de paradas, pero en 2020 quedaban 11 y la pasada primavera, solo 5. La Paeria prevé una reforma integral, cuyo proyecto ya está en licitación, pero el nuevo mercado no estará listo hasta 2027 y solo dos de los últimos cinco paradistas manifestaron su intención de volver cuando esté renovado.

El ayuntamiento prevé que un operador se haga cargo del espacio mediante una concesión, pero se reservaría trescientos metros cuadrados para paradistas locales. Una portavoz municipal recordó ayer que, “por acuerdo de todos los grupos municipales, desde la concejalía de Promoción de la Ciudad se ha hecho un acompañamiento a todos los paradistas”. Añadió que existe una línea de ayudas a la apertura de comercios que incorpora una cláusula especial para los paradistas que durante este año abran un comercio fuera de este mercado, que podrán aceder a subvenciones de hasta 5.000 euros. Destacó que todos los paradistas están en precario y que habitualmente este equipamiento cerraba en agosto.

En la ciudad solo queda ahora el mercado de Balàfia, con una única paradista que gestiona puestos de los pan, carne, fruta y verdura, y el de Cappont, con todas las paradas ocupadas y un supermercado.