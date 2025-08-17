Zona azul sin vacaciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agosto es, por excelencia, el mes del año con menos movilidad en la ciudad. La actividad se reduce al ser el período en el que más personas hacen vacaciones y hay menos tráfico, por lo que encontrar aparcamiento en las calles es algo menos difícil que durante el resto del año. Por esta razón, la Paeria decidió en 2007 inhabilitar el estacionamiento regulado (zona azul, verde y roja) durante las tardes de este mes. No obstante, sigue vigente por las mañanas, de 9.00 a 14.00 horas. Asimismo, la zona azul es gratuita los sábados de junio y julio por las tardes, mientras que durante el resto del año se debe pagar de 17.00 a 20.00 horas, igual que de lunes a viernes. La zona azul es gratuita todos los domingos y festivos del año.

Mientras la capital reduce el horario de pago por estacionar durante el verano, la zona azul se queda “sin vacaciones” en el resto de municipios leridanos con parking regulado. En Cervera no hay ningún cambio, ya que las zonas azules son gratuitas hasta un máximo de 90 minutos, informa Carmina Marsiñach. En Tàrrega tampoco son gratis en agosto, igual que en Balaguer.

En Mollerussa, por su parte, solo se ha eximido el pago del parking de forma esporádica por Navidad, pero nunca en agosto, informa Joan Gómez. El consistorio afirmó que valorará la posibilidad de eliminar la zona azul de la calle Comerç –la más próxima a las estaciones de trenes y buses– cuando se renueve el contrato con la adjudicataria, a raíz de quejas de vecinos que aseguran que “siempre está vacía”.

Asimismo, en La Seu d’Urgell cuesta igual en agosto que el resto de meses, y en Naut Aran se paga todos los días durante las 24 horas.

En el área metropolitana de Barcelona, en cambio, la mayoría de municipios ofrecen exenciones. La zona azul es completamente gratuita en L’Hospitalet durante agosto, igual que en Santa Coloma de Gramenet, El Prat, Sant Boi de Llobregat o Sant Cugat del Vallès.