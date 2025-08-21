“Casi no veo de un ojo y han tardado 15 meses en darme cita en el Arnau”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las consultas hospitalarias de oftalmología son las que cuentan con un mayor tiempo de espera para una primera visita en Lleida, de casi medio año de media en el hospital Arnau de Vilanova, como publicó este diario hace dos días. La noticia ha suscitado la reacción de varios pacientes que lamentan estar en una lista de espera que supera con creces la media de 164 días. Una mujer explica que “fui al CAP el pasado febrero porque tengo una catarata en un ojo, y el médico me derivó al oftalmólogo. Me alegró ver que me habían citado el seis de mayo en el Arnau, pensé que había ido rápido. Pero mi sorpresa llegó el supuesto día de mi visita, cuando acudí al hospital y descubrí que la tengo agendada para el seis de mayo del año que viene, casi 15 meses después de ir al médico de cabecera”.

Cuando se dio cuenta de que había confundido el año de su visita, “mi primera reacción fue reír, pero después me indigné”, recuerda la afectada. “Tengo un ojo completamente sano, pero con el otro no puedo ver casi nada, todo borroso, por lo que no se me pasó por la cabeza que me harían esperar casi un año y medio para que me vea el oftalmólogo”, indica.

La vecina acudió a la oficina de atención al paciente del hospital para pedir avanzar su cita. “Me dijeron que lo intentarían, pero que no me ilusione porque tienen mucha demanda”, lamenta. Afirma que la catarata “me priva de pocas cosas, pero es grave”. No quiere acudir a la sanidad privada porque “me dolería y enfadaría tener que gastarme 3.000 euros, tengo derecho a la sanidad pública y voy a esperar”. También lamenta que las operaciones de cataratas públicas se lleven a cabo en un centro privado.

Otro caso destacable es el de un leridano que está perdiendo vista gradualmente y acudió al CAP en mayo. “Me dieron fecha en el Arnau para mayo de 2027, pero llamé a atención al cliente y conseguí adelantar la cita al 26 de octubre de 2026, casi un año y medio después. Es una vergüenza”, valora. Otro vecino explica que el médico le derivó al oftalmólogo el pasado 14 de octubre, pero no será visitado hasta el próximo 19 de septiembre, más de 11 meses después.