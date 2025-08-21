Grafitis en el puente recién pintado de Ciutat Jardí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El paso elevado de Vallcalent que cruza las vías de la línea ferroviaria de alta velocidad y conecta Ciutat Jardí con Joc de la Bola, en obras de rehabilitación desde el pasado junio, ya ha sido vandalizado con grafitis pocos días después de ser pintado. Lo denunció el presidente de la comisión de l'Horta en la FAV, Francesc Montardit, que afirmó que “da mucha pena ver cómo degradan las infraestructuras poco después de que sean reformadas”.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) lleva a cabo obras de 643.044 euros para renovar las aceras, el sistema de drenaje, el firme y parte de las barandillas del puente, así como las juntas de dilatación. Ha tenido que cortar el tráfico en la zona, y prevé restablecerlo parcialmente cuando empiece el nuevo curso escolar.