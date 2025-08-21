Talan cuatro grandes pinos del recinto del Santa Maria por riesgo de caída

Los árboles se retiraron entre el martes y ayer por la mañana, según informaron vecinos de la calle Sant Hilari. - PAU PASCUAL

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La tala de cuatro grandes pinos en el recinto del hospital Santa Maria, situados junto al muro contiguo a la calle Sant Hilari, provocó ayer las críticas de vecinos de la zona. “El martes pusieron carteles avisando de una poda, pero no comunicaron que cortarían estos árboles tan altos que llevaban alrededor de 30 años dando sombra a la acera”, lamentó un vecino de la calle. “Ahora, en Sant Hilari solo quedan cinco árboles pequeños junto al cruce con Rovira Roure”, indicó.

La empresa pública que gestiona el hospital y su recinto, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), indicó que los ejemplares talados “estaban enfermos, se inclinaban y presentaban riesgo de caída”, de forma que podían dañar el muro –protegido como bien cultural de interés local– u ocasionar otros daños materiales o personales. Una portavoz explicó que en la zona donde estaban los árboles se ubicarán contenedores y una valla de madera, así como que “se replantarán otros árboles autóctonos en una zona próxima este próximo invierno”, ya que es la época óptima para plantarlos.

El grupo municipal de Vox aseguró que los árboles estaban en buen estado y pidió explicaciones al gobierno municipal.

Este verano la ciudad ha perdido otros 20 grandes árboles a poca distancia, en la avenida Rovira Roure. La Paeria prevé replantarlos y explicó que su tala fue inevitable para renovar las tuberías de agua, así como que habían causado incidencias.