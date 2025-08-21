Un alumno de Ilerna crea un té kombucha para deportistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un alumno del centro de FP Ilerna, Santi Martínez, ha elaborado un té kombucha con efectos beneficiosos para la práctica del deporte como su proyecto final del grado superior de Dietética. “Está pensado para mejorar aspectos como el descanso o el rendimiento físico”, explicó. “Hemos creado el producto, lo hemos saborizado, etiquetado y envasado. Poder ver cómo se desarrolla en la fábrica ha sido muy interesante”, aseguró. Lo ha ideado a través de las prácticas que ha llevado a cabo en la firma Flax & Kale, del grupo Teresa Carles, donde ha sido contratado en el departamento de calidad. “Todo lo que hago lo había practicado en classe: pruebas de pH, acidez, alcoholes o temperatura. Forman parte de nuestro día a día para asegurar que el producto llegue al supermercado en condiciones óptimas”, dijo.