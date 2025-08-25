“Este tipo de fuegos van a ser cada vez más habituales y ganarán mucho en intensidad”

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Los equipos que trabajan en los incendios que azotan el oeste de España contaron la semana pasada con refuerzos procedentes de Catalunya, entre los que se encontraban varios leridanos. David Espinal, del cuerpo de Bomberos, fue destinado al de Jarilla (Cáceres). “Era un fuego de alta montaña muy complicado de afrontar, porque es difícil acceder con los camiones. Estuvimos trabajando en turnos de siete horas durante tres días en una zona de unos 12 kilómetros en el flanco derecho. Está claro que son incendios que van a darse más habitualmente y ganarán en dureza e intensidad”, señala Espinal.

“Creo que debemos otorgar al bosque el valor que se merece y dar salida a nuestra madera. Hay que dejar de mirar por el bolsillo y seguir importándola: no tiene sentido. Somos conscientes de que la agricultura y la ganadería son trabajos duros, pero un rebaño acaba con el combustible de un futuro incendio”, añade. “Seguimos dispuestos a ayudar en cualquier zona, pero lamentablemente esto depende de la política y nosotros nos dedicamos a apagar incendios”, sentencia el bombero leridano.

Xevi Quintana, uno de los coordinadores de intervención de las Àrees de Defensa Forestal (ADF), que aportó 47 efectivos junto al Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif) al incendio de Porto de Sanabria (Zamora), coincide en que “no se pueden tomar decisiones desde un despacho. Los que están sobre el terreno conocen lo que hay. Hay que tener claro que esto es un trabajo de prevención. Por muchos efectivos que pongas, el fuego siempre tiene las de ganar. Lo que ha pasado allí también puede ocurrir en Catalunya, porque no estamos cuidando las masas forestales. Solo hace falta comparar un mapa de 1986 con uno actual”, señala. Quintana y su equipo estuvieron destinados en las localidades de Ribadelago Nuevo y Viejo, al sur de Las Médulas. “Es una zona muy abrupta, a casi 1.600 metros. Nuestra tarea fue proteger a la población y acabar con las zonas calientes. Trabajas y ves una lengua de fuego que baja desde lo alto de la montaña. Eso sí que pone los pelos de punta”.

La situación mejora lentamente con 15 fuegos graves aún en activo

La evolución de los grandes incendios que golpean el noroeste de España avanza de manera positiva, aunque a un ritmo muy lento. Así lo indicó ayer la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quien confirmó que todavía permanecen activos 15 focos de especial gravedad. En Castilla y León se concentran diez de ellos. En Asturias, siguen ardiendo tres (Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo) que ya han arrasado más de 6.000 hectáreas. La situación es algo más alentadora en Galicia, especialmente en Ourense, la provincia más castigada. Según el diario La Región, tras dos semanas de incendios incesantes se habrían quemado unas 90.000 hectáreas, lo que supone cerca del 15% del monte provincial. Ayer continuaban fuera de control dos grandes fuegos: el de Carballeda de Valdeorras, con 4.000 hectáreas calcinadas, y el de Chandrexa de Queixa, que ha devastado más de 30.000. Con todo, Ourense empieza a ver signos de alivio. El gigantesco incendio de Larouco (el peor en la historia de Galicia, con 44.000 hectáreas arrasadas) está ya estabilizado. También ha quedado bajo control otro fuego destructivo: el de Oímbra, con más de 28.000 hectáreas.