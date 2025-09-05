Muere un conductor tras un choque frontal con un camión en la N-240

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un conductor de un turismo, de 42 años y vecino de la Comunitat Valenciana, murió ayer en una colisión frontal contra un camión en la N-240 en Lleida. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 15.22 por un accidente que tuvo lugar en el punto kilométrico 87 y que obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha. A causa de la colisión, el conductor del turismo perdió la vida. Hasta el lugar se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos y tres ambulancias del SEM. La circulación en la N-240 se normalizó poco antes de las 18.30, según informó Trànsit.

Es la primera víctima mortal en las carreteras leridanas en septiembre y en lo que va de año ya han fallecido 22 personas, tres más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en el mes de julio, fallecieron diez personas en accidentes de tráfico, una cifra que se redujo en agosto, a una víctima mortal, tras la puesta en marcha en varias medidas de control. El último fallecido fue un vecino de Taradell de 69 años que murió en una salida de vía el 13 de agosto en la C-1412a en Sanaüja, en la Segarra. El accidente tuvo lugar a las 12.19, cuando el turismo sufrió una salida de vía y chocó contra un árbol. A causa de la colisión, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. En el conjunto de Catalunya, son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas este año.

Por otra parte, un motorista de 47 años y vecino de la provincia de Valencia resultó herido de gravedad ayer al mediodía tras una colisión lateral con un turismo en la N-211 en Mequinensa. Según informó la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 14.18, cuando se produjo un siniestro en el punto kilométrico 296. A causa de la colisión, resultó herido grave el conductor de la motocicleta, que fue evacuado en helicóptero al hospital Miquel Servet de Zaragoza. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Calatayud investiga las causas. Al lugar acudieron agentes de la agrupación de tráfico así como protección civil y mantenimiento de carreteras.