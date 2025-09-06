Un preso intenta apuñalar a un funcionario con un cristal en Ponent

CCOO ha denunciado que el pasado sábado un interno de la cárcel de Lleida, con numerosos antecedentes violentos, intentó apuñalar a un funcionario tras un incidente en su celda. Según el sindicato, el preso, de 25 años, comenzó a causar destrozos en el interior de una celda en el departamento especial de régimen cerrado (DERT), rompiendo la ventana, provocándose varios cortes. Un equipo de intervención entró en la celda, momento en el que el preso “intentó apuñalar al primer funcionario que entró” con un cristal de grandes dimensiones, no llegando a herirle al golpear en el escudo, según las mismas fuentes. Finalmente, el preso pudo ser reducido. Desde el sindicato señalaron que si pudieran contar con los espray de protección, en este caso no se habría llegado hasta este extremo.

Entretanto, CCOO señaló que esta agresión, al no ser considerados los funcionarios todavía como agentes de la autoridad, “no tendrá muchas consecuencias legales” contra el interno. También recordaron “otras promesas” del Govern, como la jubilación anticipada.

A principios de año, otro interno con antecedentes por su peligrosidad provocó un incendio en una celda y acabó agrediendo a tres funcionarios que acudieron a sofocar el fuego. El incidente también tuvo lugar en el DERT y el recluso, de 20 años, propinó golpes y patadas a los funcionarios, por lo que tuvo que ser reducido por los trabajadores. Tres de ellos resultaron lesionados y fueron atendidos por la mutua, aunque al menos dos de ellos volvieron al servicio.

Según los datos publicados por la conselleria de Justicia, entre los meses de enero y julio de este año se registraron 195 agresiones en el Centre Penitenciari Ponent, con 24 funcionarios agredidos, de los que cuatro requirieron baja médica: uno con lesiones graves y tres, de carácter leve. Asimismo, las estadísticas señalan que en el mismo periodo se han contabilizado 275 incidentes en la cárcel leridana, lo que incluye agresiones o tentativas, incendios, huelgas, protestas, alteraciones del orden o daños, entre otros. También se han registrado más de un centenar de incidentes por violencia autodirigida (autolesiones y sobredosis) hasta el 31 de julio. De 2017 a 2023, la conselleria contabilizó un total de 113 funcionarios de Ponent agredidos por reclusos.