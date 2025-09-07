Dos empresas llevan 7 años litigando por un huerto solar embargado

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Dos empresas, una inmobiliaria participada por un banco y otra del sector de las instalaciones eléctricas que lleva dada de baja desde hace casi una década, llevan más de siete años, desde comienzos de 2018, pleiteando por la propiedad del huerto solar (y por su producción) que una de ellas había instalado en el tejado de una nave del polígono industrial Camí dels Frares que perdió con la ejecución de una hipoteca pero cuyos rendimienos económicos continúa recibiendo.

El asunto, jurídicamente enrevesado, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que deberá decidir si el huerto solar forma o no parte de la nave industrial sobre la que se apoya, si como tal podía o no ser embargado con ella y a quién debe asignársele la propiedad.

Esa pertenencia conlleva el derecho a recibir los ingresos derivados de la facturación del huerto solar, que según los peritos que han intervenido en el largo proceso judicial va a sumar hasta 2038, cuando finaliza el contrato por el que le entrega la energía a una compañía eléctrica, un rendimiento de 754.753 euros o, según otra estimación, 832.435.

Instalacions UDE contrató en 2007 dos hipotecas para construir la nave y colocar sobre ella el huerto solar, que entre 2009 y 2017 generó unos ingresos anuales de 38.971 € que la eléctrica le sigue pagando.

Sin embargo, instalacions UDE no es propietaria de la nave desde 2013, cuando, como consecuencia de una ejecución hipotecaria por impago de las cuotas, esta pasó a manos del banco. La inmobiliaria de este se lo vendió a una tercera empresa pero mantuvo la propiedad del huerto solar, cuyo dueño es ahora Coral Homes, una sociedad formada por el banco y otra inmobiliaria que tampoco posee la nave.