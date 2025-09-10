La Paeria de Lleida inicia hoy la recogida de cartón a los pequeños comercios y establecimientos hosteleros

La teniente de alcalde, Begoña Iglesias, y una técnica de Ecostudi informando a un hostelero del nuevo servicio de recogida de papel y cartón comercial.SCD

El ayuntamiento ampliará a partir de esta noche el servicio de recogida de cartón comercial a todos los pequeños establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad. Hasta ahora solo lo hacía a las tiendas del Eix y grandes superficies, pero el consistorio lo ha ampliado para que 1.500 negocios puedan verse beneficiados de esta medida, que servirá también para evitar que los contenedores de papel y cartón se llenen con los residuos que estos generan y que, en algunos casos, impedía que pudieran utilizarlos los vecinos.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, ha informado esta mañana que la puesta en marcha de este servicio irá de la mano de una campaña informativa que harán junto con la empresa Ecostudi a los 1.500 establecimientos comerciales y hosteleros a los que les afecta esta ampliación del servicio.

"La campaña informativa durará un año y medio, se les dará a todos los comerciantes y hosteleros un díptico informativo y se les explicará que deben dejar el cartón bien recogido y compactado junto al contenedor de la fracción resto, el de color gris, a partir de las ocho de la tarde", ha dicho Iglesias.

La recogida del papel y cartón comercial se hará a partir de las once de la noche, ya que muchos establecimientos hosteleros están abiertos hasta esa hora. "Cuando acabemos esta primera ronda informativa se hará otra de seguimiento del servicio para ver qué se puede mejorar, pero a partir de entonces también se podrán aplicar sanciones para aquellos que no lo hacen correctamente", ha añadido Iglesias, que ha recordado que las sanciones pueden ir de los 400 a los 4.000 euros.

"Lo que queremos con esta medida es ordenar el espacio público, tener las islas de contenedores adecentadas y dar el máximo de facilidades a los negocios de la ciudad", ha remarcado la teniente de alcalde, que ha recordado que la recogida de cartón comercial se implementó por primera vez en 2017.

Sin embargo, en el pasado mandato, en el que gobernaron ERC y Junts, además del Comú en los primeros dos años, se suprimió "y ahora vemos que es necesario recuperarlo para poner orden a las islas de contenedores". Esta medida fue anunciada a finales del año pasado después de que se suprimiera la recogida puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, además de otro servicio encargado de reforzar la limpieza de las islas de contenedores.

La ampliación de la recogida del cartón comercial se hará en colaboración con la Federación de Comercio y la de Hostelería. Al respecto, el presidente de la Fecom, Rafael Oncins, ha remarcado que "somos consientes que el comercio es un gran generador de cartón y queremos ayudar para que no sea una molestia para la ciudad, de hecho la recogida que se hace en la calle Major es un claro ejemplo de lo bien que lo está haciendo el sector en este aspecto".