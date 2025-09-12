El ayuntamiento de Lleida cierra la discoteca Blin Blin, que acumula 25.000 euros en sanciones en dos años

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha ordenado este viernes el cierre cautelar de la discoteca Blin Blin, situada en la avenida Alcalde Porqueres. Este local de ocio acumula desde 2023 cinco expedientes de Seguridad Ciudadana y 25.000 euros en sanciones. La última inspección, realizada el domingo pasado en un dispositivo conjunto de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, se saldó con 120 personas identificadas, 3 actas cumplimentadas (2 por tenencia de sustancias), 3 requerimientos judiciales pendientes y cinco infracciones administrativas por superar el aforo, por entrar menores en el local, por tolerancia al consumo de sustancias estupefacientes, por falta de vigilante de seguridad en la entrada y por venta ambulante de comida dentro de la discoteca.

Cinco expedientes y 25.000 € en sanciones desde 2023

El departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lleida ha abierto en este local 5 expedientes sancionadores desde 2023. El primero, por exceder el aforo con una sanción de 1.001 euros. El segundo, por incumplimiento de las condiciones de seguridad (puerta de emergencia bloqueada) con una sanción de 10.001 euros. La tercera, por volver a exceder el aforo y como falta muy grave con una sanción de 10.001 euros. La cuarta, por incumplimiento de las normas específicas sobre servicios de vigilancia con una sanción de 2.001 euros. Y la última por el incumplimiento de las condiciones de la licencia con una sanción de 1.001 euros, según ha explicado la Paeria.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha asegurado que “no podemos permitir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia de la ciudadanía, y por eso hemos actuado con firmeza y responsabilidad. A partir de ahora, la Guardia Urbana hará el seguimiento para garantizar el cumplimiento del cierre de este local”.