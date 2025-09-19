Colegios e institutos de Lleida se movilizan contra las agresiones a docentes tras el caso de Balaguer

El instituto Joan Solà de Torrefarrera paró ayer las clases durante 30 minutos para condenar las matanzas indiscriminadas de la población civil de Gaza. El sindicato Ustec acusó al Govern de “coaccionar” a los centros para que no hagan estas protestas.

Las escuelas e institutos de Lleida han dicho basta y se están movilizando en contra de las agresiones a docentes después del último ataque contra un maestro el pasado lunes en el colegio Àngel Guimerà de Balaguer. Una agresión que, según los sindicatos educativos, es una de las muchas que ocurren a lo largo del curso escolar y la mayoría de las cuales no se denuncia al no haber un protocolo y porque, en muchos casos, se acaba “solucionando” trasladando al docente, a otro centro. Mientras, la Associació de Directius de l'Educació de les Terres de Lleida (ADSLL) reclama que, para revertir esta situación, se destinen los recursos necesarios para que todos los centros cuenten con educadores sociales. “No podemos permitir que la violencia se normalice en las aulas”, remarcó la entidad a través de un escrito.

Por su parte, varios centros educativos redactaron ayer un manifiesto mostrando su apoyo y solidaridad al profesor agredido y reclamando a las administraciones públicas más apoyo, protección para garantizar la seguridad y dignidad de los profesionales educativos. “Reafirmamos nuestro compromiso de una educación basado en el respeto, la convivencia y la responsabilidad compartida entre familias y escuela. Solo con la colaboración de todos podremos construir una comunidad educativa fuerte”, remarca.

Por otro lado, el sindicato CCOO denunció que esta última agresión en Balaguer ocurre después de la pérdida de 9 técnicos de integración social y 3 plazas de educador social en los centros de Lleida (en el conjunto de Catalunya son 80 y 25 respectivamente), lo que supone “un retroceso claro en la continuidad del apoyo social y comunitario a los centros”.

Al respecto, la delegada sindical y de salut de CCOO, Laura Domínguez, criticó que Educación “no tiene un protocolo claro sobe las agresiones y, en muchos casos, la solución pasa por reubicar al profesor. Debemos dar los recursos humanos necesarios y reducir ratios para revertir esta situación, porque si no se hace al final nadie querrá dedicarse a la docencia”. En este sentido, el sindicato USTEC denunció en 2024 que el 63% de los docentes afirmaron haber sufrido agresiones verbales o físicas por parte de estudiantes.

En relación al Ángel Guimerà, Educación informó que ayer se asignó la plaza de técnico de integración social y que está previsto que se incorpore el próximo lunes.