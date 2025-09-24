Catorce aspirantes a maquinista de tren inician la formación en Lleida: "trabajé más de veinte años en banca"

Catorce alumnos, entre ellos una mujer, comenzaron el pasado día 8 la formación como maquinistas de tren en la sede del Centro Europeo de Formación Ferroviaria ubicada en Cappont, la primera que ha abierto este organismo en Catalunya. Sus edades oscilan entre la veintena y la cincuentena y sus motivaciones para inscribirse son muy diversas. Hay desde jóvenes con padres ferroviarios que quieren que sigan la tradición a personas de mediana edad que han decidido iniciar una nueva etapa y tienen el dinero para financiarse el curso, que tiene un coste de 21.900 euros, como es el caso de Miren, que trabajó más de veinte años en banca (ver testimonio).

La mayoría son de Lleida capital y otros municipios leridanos, pero también hay que vienen de Constantí, Igualada y Barcelona y su área metropolitana. Las clases son de 8.30 a 14.40 horas, los primeros seis meses son de teoría (desde historia del ferrocarril hasta el reglamento de circulación ferroviaria a conocimientos básicos de mecánica y sistemas neumáticos o eléctricos) y después comenzarán las prácticas, en un primer momento en un simulador y más adelante conduciendo trenes reales, tanto de pasajeros como de mercancías, siempre bajo supervisión de un maquinista titular, explicó el responsable de formación del área de maquinistas, Joaquin Zarazaga. El próximo septiembre se podrán examinar por la Agencia Estatal de Seguridad y obtener la licencia y diploma de conducción de vehículos ferroviarios.

Los alumnos destacan las posibilidades de empleo que les ofrece este curso, ya que Ferrocarrils de Generalitat (FCC) en breve necesitará veinte maquinistas para su nueva línea entre Lleida y Terrassa, así como otros cincuenta para la conexión desde Barcelona al aeropuerto del Prat.

«Trabajé más de veinte años en banca»

Miren, aspirante a maquinista: “Trabajé más de veinte años en una entidad financiera y escalé todos los niveles. Después de una excedencia por cuestiones familiares, querían rebajarme y decidí que era el momento de empezar una nueva etapa. No tengo ningún vínculo familiar con el sector ferroviario y el desembolso es importante, pero vale la pena. Ferrocarrils necesitará maquinistas para sus nuevas líneas”.