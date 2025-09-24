Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los días 10 y 11 de octubre, la capital acogerá las jornadas "Lleida. Retos y soluciones para una alternativa de izquierdas”, organizada por el Instituto Sobiranies. Nacen después de la experiencia en Gerona en el 2024 y quiere ser “un espacio de diálogo y trabajo compartido sobre temas de la agenda política y social del país, con la mirada municipalista puesta en los retos presentes y futuros de Lleida,” indicó Mariona Lladonosa. Xavier Domènech remarcó que tiene que ser “un punto de encuentro y reflexión de las izquierdas soberanistas de donde salgan propuestas que puedan acabar en los programas electorales de los partidos”.

El día 10, en la sala Alfred Perenya, el exalcalde republicano Miquel Pueyo y Jordi Muñoz, profesor de ciencias políticas y derecho constitucional, reflexionarán sobre el Govern d'Entesa y Jordina Freixanet (portavoz de ERC a la Concejalía), Laura Bergés (Común) y Pau Juvillà (exdiputado de la CUP) debatirán sobre un posible nuevo ciclo de izquierdas sobernistas.

El día 11, en el Ateneu Popular de Ponent se celebrarán mesas sobre lengua y cohesión, trabajo, seguridad y vivienda, y explicarán experiencias de alianzas de izquierdas Dolores Zapatero, exalcaldesa de Badalona; Lluc Salellas, alcalde de Girona, y Juli Fernández, exalcalde de Sabadell.