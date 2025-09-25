Josep Presseguer, nuevo gerente del Parc Agrobiotech de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El hasta ahora director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer, será el nuevo gerente del Parc Agrobiotech de Gardeny. Así lo ha aprobado esta mañana el consejo de administración del parque en uan reunión extraordinaria, según ha podido saber SEGRE.

Presseguer relevará a Miquel Aran, que se ha jubilado, después de que durante casi doce años, desde enero de 2014, haya dirigido Fruits de Ponent. Entre 2007 y hasta entonces había sido concejal y teniente de alcalde de la Paeria durante la alcaldía de Àngel Ros.

Previamente, ocupó cargos en la conselleria de Agricultura, primero como jefe de gabinete cuando Antoni Siurana era conseller y posteriormente director general con Jordi William Carnes.