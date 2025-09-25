Paso adelante para la sede del Govern en Lleida con la adjudicación del concurso de ideas para redactar el proyecto

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La nueva sede de la Delegación Territorial del Govern de la Generalitat en Lleida, que se ubicará en el llamado “solar de Magisterio”, situado en la calle Sant Martí, 66, ha dado un paso adelante con la adjudicación del concurso de proyectos para redactar el proyecto. La propuesta ganadora, presentada bajo el lema La5euNova, es la del equipo de arquitectos formado por la UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes i Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL.

Durante el mes de julio, el jurado analizó y valoró las 29 propuestas presentadas, y ahora ha acordado, por unanimidad, la propuesta ganadora, así como los otros cuatro proyectos finalistas, que recibirán una compensación económica de 5.000 euros. El acto público de apertura de lemas, en el cual se dio a conocer el nombre del equipo ganador, tuvo lugar el viernes pasado.

El proyecto ganador se adjudica el encargo de la redacción del Plan de Mejora Urbana, del anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto ejecutivo y de la dirección de obras. El presupuesto base de la licitación es de 3.104.727,81 € (IVA no incluido). El valor estimado del contrato de este concurso, incluyendo posibles modificaciones, es de 4.181.415,26 € (IVA no incluido).

A partir de ahora, Infraestructures.cat iniciará una fase de acreditación de la documentación de solvencia requerida y negociación con el equipo redactor hasta la adjudicación y firma del contrato. Este procedimiento tiene un plazo aproximado de tres meses y, por lo tanto, se prevé que el equipo ganador pueda empezar los trabajos de diseño del proyecto a partir de enero del 2026.

En el concurso de ideas, el jurado ha valorado positivamente cómo el proyecto resuelve los condicionantes del solar con respecto al entorno inmediato. Demuestra un buen conocimiento del tejido urbano: el edificio se acomoda volumétricamente, decrece en altura y responde así a la trama urbana. Además, la propuesta volumétrica es bastante sugerente y confiere representatividad al equipamiento. También se valoró positivamente su permeabilidad y la generación de un espacio urbano semipúblico vinculado al parque del Turó de la Seu Vella.

Compromiso en la bilateral

Con esta adjudicación del concurso de proyectos, el Govern, a través del Departamento de la Presidencia, cumple con uno de los compromisos alcanzados en la primera Comisión Bilateral entre la Generalitat y la Paeria, el de desarrollar los equipamientos administrativos en la ciudad de Lleida.

Concretamente, la Generalitat tenía que licitar y adjudicar este concurso de ideas con jurado, que ha sido formado por miembros del Departamento de la Presidencia, de Infraestructures.cat, del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y del Ayuntamiento de Lleida. Por su parte, el consistorio tendrá que llevar a cabo los trámites urbanísticos del solar necesarios para el desarrollo del proyecto. De hecho, esta colaboración quedó plasmada en el protocolo que las dos administraciones firmaron el mes de mayo pasado.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha valorado este paso “que concreta uno de los principales compromisos de la Bilateral celebrada con la Paeria y que ejemplarice el compromiso de este Govern con la ciudad de Lleida y su veguería, una pieza clave para recuperar el liderazgo del país, así como refuerza nuestra apuesta por unos servicios públicos de calidad que pongan a la ciudadanía en el centro”.

La nueva sede de la Generalitat en Lleida tendrá unos 20.000 metros de techo edificable sobre rasante, acogerá entre 1.200 y 1.300 trabajadores y centralizará la mayoría de los servicios ahora diseminados por toda la ciudad. También incluirá una Oficina de Atención Ciudadana integrada, donde se podrán llevar a cabo todos los trámites de la Generalitat.

Este proyecto tiene la voluntad de avanzar hacia un nuevo modelo de organización, con un edificio emblemático para la ciudad, y que arquitectónica y energéticamente se adapte a las necesidades de trabajo de las personas a partir de un nuevo modelo organizativo y funcional, más innovador, sostenible y eficiente.

El proyecto sigue el ejemplo y experiencia alcanzada con la entrada en funcionamiento de otros edificios corporativos de la Generalitat en el territorio, como el antiguo hospital de Santa Caterina en Girona o el edificio corporativo en las Terres de l'Ebre, en Tortosa, inaugurados en 2010 y 2017 respectivamente, o la nueva sede en la Catalunya Central, actualmente en fase de construcción, que se ubicará en Manresa.