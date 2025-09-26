El Estado priorizará la rehabilitación y triplicará el gasto en vivienda pública

Aumentar la inversión en vivienda pública y promover la rehabilitación de edificios. Estas son las medidas que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció ayer en Lleida para solucionar la crisis de acceso a la vivienda a través del nuevo plan estatal. También alabó las medidas del Govern para contener los precios de los alquileres.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció ayer en Lleida que el Gobierno triplicará la inversión en construcción de vivienda pública y asequible y que el nuevo plan estatal que está ultimando prevé que al menos un tercio de su presupuesto se destine a la rehabilitación del parque inmobiliario. Un anuncio que hizo durante su visita a los pisos de alquiler asequible que se están construyendo en Els Mangraners, donde también informó que ofrecerán créditos ICO a las universidades públicas para la construcción de residencias y que las autonomías y ayuntamientos pondrán a su disposición terrenos para albergar estos equipamientos. Una promesa que llega después de que el alcalde, Fèlix Larrosa, informara la semana pasada que ultiman un pacto con la Universitat de Lleida para impulsar una residencia de estudiantes, cuya ubicación no ha trascendido.

“El mensaje que queremos trasladar es que este problema tiene solución y pasa por conformar un parque público de viviendas”, dijo Rodríguez, que destacó que en los últimos 12 meses las licitaciones de obra pública para vivienda han alcanzado los 993 millones de euros. “Es un 61% más que en el período anterior, pero queremos ir más allá y multiplicar por tres esta inversión para solucionar este problema”, remarcó la ministra. En cuanto a la rehabilitación, dijo que el nuevo plan estatal de vivienda prevé “más actuaciones en este sentido y una gran cuantía, hasta el 30% del presupuesto se destinará a este fin para recuperar viviendas y barrios”. En relación a los créditos ICO que ofrecerán a las universidades, Rodríguez concretó que contarán con un presupuesto de hasta 4.000 millones “para que la domunidad educativa pueda tener plazas residenciales, no tensione más el mercado y contengan los precios de los alquileres”.

Paralelamente, la ministra alabó las medidas del Govern para limitar el coste del alquiler, ya que en Catalunya “han logrado contener los precios un 5%, en Lleida están sobre el 2% y vamos a acompañar estas medidas promoviendo la rehabilitación de viviendas para que puedan estar en el mercado”. También criticó que las comunidades gobernadas por el PP no limitan precios “por puro tacticismo partidista”.

Juicio a Begoña Gómez

En relación a la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular, Rodríguez mostró su confianza “en la justicia y la inocencia” y planteó que “para cerrar el círculo, el juez podría llamar como jurado a quienes cada día, desde la extrema derecha, rezan el rosario en la calle Ferraz”.

Acabados los primeros 42 pisos de alquiler asequible en Mangraners

El alcalde, Fèlix Larrosa, informó ayer de que 42 de las 121 viviendas de alquiler asequibles construidas en Els Mangraners mediante colaboración público-privada ya están acabadas y que el resto lo estarán en marzo. Añadió que han recibido más de 200 peticiones para optar a estos pisos y que en el conjunto de la ciudad se están construyendo 752 viviendas, de las cuales 159 serán asequibles. Por su parte, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, señaló que en la primera reserva de solares públicos para viviendas han recibido hasta 670 terrenos en toda Catalunya y la mitad ya tienen un promotor. Destacó que a finales de año harán otra convocatoria y que seguirán promoviendo la rehabilitación de pisos.

La venta de pisos en Lleida en julio registra su mejor dato desde 2008

El pasado julio se cerró con un total de 624 compraventas de vivienda en Lleida, lo que lo convierte en el tercer mejor registro histórico desde que se recopila esta información, solo superado por los de los años 2007 y 2008. Así lo recogen los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, que también muestran que tanto en el conjunto de Catalunya, con 10.729 operaciones, y del Estado, con 64.730, el de este año ha sido el mejor julio desde el estallido de la crisis económica en 2008.