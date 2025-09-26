Los usuarios dan un 8,4 al Arnau, que pincha en comodidad y comida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los usuarios del hospital Arnau de Vilanova mejoran la nota que dan a sus servicios respecto al año pasado, aunque pincha en la comodidad de las habitaciones y en la comida que sirve a los pacientes. Así se refleja en la última encuesta Plaensa, de 2025, que el departamento de Salud lleva a cabo anualmente. Muestra que la satisfacción global del centro ha subido de 7,98 a 8,4 puntos sobre 10, pero sus habitaciones son vistas como las menos cómodas de los hospitales públicos catalanes, con solo el 62,1% de valoraciones positivas. La nota cae 5 puntos respecto al 67,9% del año pasado y queda casi 20 puntos por debajo de la media catalana, del 81,5%. Mientras, la comida baja del 64,7% de 2024 –fue la mejor nota de los hospitales del ICS– al 61,1%, por debajo de la media.

El hospital Santa Maria también mejora su valoración global (de 7,99 a 8,3), destacando el 73,6% de valoraciones positivas sobre la comida. En 2024 fueron el 66,9%. No obstante, recibe la peor puntuación de Catalunya respecto a las listas de espera (45,7%). Mi NovAliança también sube la nota media, de 8,28 a 8,36. Asimismo, todos los hospitales del Pirineo mejoran su nota. Destacan el 100% de opiniones positivas sobre la información coherente, sentirse en buenas manos y la ayuda a controlar el dolor en el Espitau Val d’Aran.

En el conjunto de Catalunya, la puntuación media de satisfacción ha pasado de 8,29 a 8,45 puntos sobre 10, y 9 de cada 10 personas (el 90,8%) recomendarían el centro donde estuvieron ingresadas. Los resultados superan los valores de antes de la pandemia. La encuesta muestra que todos los indicadores han mejorado respecto a 2024, excepto la información recibida sobre las operaciones (-0,4%) y la comodidad de compartir habitación (-1,5%). En cambio, otros han mejorado de forma significativa, como la percepción de que los profesionales escuchan y se hacen cargo de la situación del paciente (+2,3%).

La comida del hospital ha mejorado un 3,5% respecto al año pasado, aunque sigue siendo el aspecto con más margen de mejora (68% de valoraciones positivas), junto a las listas de espera (68,5%). Por contra, la ayuda para controlar el dolor (96,7%) y el trato de las enfermeras (96,5%) son los aspectos mejor valorados.

La encuesta Plaensa recoge la opinión de más de 5.600 personas que han estado ingresadas entre agosto de 2024 y el pasado febrero en Catalunya.

Más de 800 segundas opiniones médicas en 10 años

El Servei Català de la Salut ha tramitado 839 solicitudes de segunda opinión médica por parte de pacientes leridanos en los últimos diez años. Han sido 747 en el llano, desde 2014 hasta el pasado agosto, y 92 en el Pirineo. El número de peticiones ha mantenido variaciones a lo largo de la década, sin una tendencia marcada, con una media anual de 70 en el llano y 9 en el Pirineo. El año en que se registraron más fue 2019, con 105 (98 y 7, respectivamente), y el que menos fue 2015, con 31 (28 y 3, respectivamente). Aunque el número de solicitudes varía entre años, desde 2021 han ido aumentando progresivamente.

Las principales patologías que han motivado las segundas opiniones en el sistema público son los cánceres y las cirugías ortopédicas con riesgo de limitación funcional importante. La mayoría de solicitudes tuvieron como centro de destino el hospital Vall d’Hebron.

Si en la segunda opinión se confirma el diagnóstico o tratamiento, la atención se sigue llevando a cabo en el centro de origen. Ocurre en el 90% de los casos. En cambio, si el segundo médico propone un diagnóstico o tratamiento diferente, el paciente puede escoger entre ambos centros.