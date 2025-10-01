Hospitalizado un preso que incendió su celda en Ponent

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un preso de régimen cerrado se encuentra hospitalizado tras haber sufrido lesiones de carácter grave en el incendio que él mismo provocó en su celda de régimen cerrado del Centre Penitenciari Ponent, según denunció el sindicato CSIF en un comunicado.

Según esta versión, el preso, cuya identidad responde a las iniciales Z.H. y que acumula “múltiples antecedentes por faltas graves”, ha causado “hasta seis o siete incendios en su celda” en “los últimos veinte días” en la cárcel leridana.

El recluso ya había requerido atención hospitalaria como consecuencia de las lesiones sufridas en algunos de esos episodios. En varias ocasiones “provocó incidentes y destrozos en las habitaciones”, anota el CSIF, que califica de “especialmente grave” su conducta en el incendio de ayer: “mientras los funcionarios arriesgaban la vida para salvarlo, el aprovechaba la situación para insultarlos y agredirlos”.

Según fuentes penitenciarias, tuvo que ser trasladado a la unidad de Quemados del hospital Vall d’Hebron de Barcelona con quemaduras de segundo grado y lesiones de carácter grave en el pulmón.

El sindicato, que propone endurecer el régimen cerrado de los presos para hacerlo “más estricto y verdaderamente disuasorio” para los internos violentos, reclama “medidas reales para proteger la vida, la integridad y el derecho a trabajar con seguridad” en la cárcel.