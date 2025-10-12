Agreden a dos urbanos que mediaban en una pelea en Ricard Viñes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo la madrugada de ayer a dos jóvenes de 21 y 22 años por la agresión a dos agentes cuando mediaban en una pelea en la rotonda de la plaza Ricard Viñes. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de atentado a la autoridad.

Los hechos se produjeron a las 1.50 horas cuando la Policía Local fue alertada de una pelea en la rotonda de la plaza Ricard Viñes entre un conductor y dos jóvenes. Hasta el lugar acudieron varias patrullas, que intervinieron para separar a los implicados. Sin embargo, estos últimos se mostraron muy alterados y agredieron a dos agentes, que sufrieron heridas de carácter leve.

Los policías consiguieron reducir a uno de ellos, que se resistió, en el lugar gracias al apoyo de una patrulla de los Mossos d’Esquadra mientras que el otro sospechoso consiguió huir. Sin embargo, fue localizado y arrestado poco después en la calle Alfred Perenya. Ambos fueron arrestados por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Agrede a su pareja en un hotel

Por otra parte, la Guardia Urbana detuvo ayer por la mañana a un hombre de 28 años por la presunta agresión a su pareja en un hotel de la avenida Rovira Roure. Empleados del establecimiento alertaron a la Policía al escuchar los gritos de auxilio de una de las huéspedes. Al lugar acudieron varias patrullas, que no localizaron al sospechoso en el hotel porque se había marchado. Sin embargo, poco después le localizaron y arrestaron en la misma avenida. Fue detenido por un delito de violencia de género.