Maristes celebra sus 130 años

Más de un centenar de alumnos, profesores y personas vinculadas actual e históricamente al colegio Maristes-Montserrat celebraron ayer los 130 años desde que “el prelado Josep Brugulat solicitó la llegada de los hermanos Maristes a la diócesis de Lleida, y en septiembre de 1895 se abrió un primer espacio en un piso de la plaza Sant Joan con solo siete alumnos”. Así lo explicó el presidente del patronato de la Fundació Champagnat, Ricard Romero, durante el acto que se celebró ayer en el teatro del colegio. Maristes casi alcanzó el centenar de alumnos al final de su primer curso y no ha parado de crecer hasta ahora, cuando cuenta con unos 1.300.

Laia Martín y Laia Mestres, actuales estudiantes de segundo de Bachillerato, valoraron que “el compañerismo es un valor que tenemos muy inculcado, pero creemos que si no hubiéramos ido a Maristes no tendría tanta importancia para nosotras”. En el acto también participó Josep Maria Segura, antiguo alumno y presidente de la asociación de familias (entonces AMPA). “No me he desvinculado nunca, he sido padre de alumnos y profesores del centro, y ahora soy abuelo de otro alumno”, explicó. “Los recuerdos más entrañables que tengo son con el grupo de escoltes, esperábamos los campamentos de verano durante todo el curso”, añadió.

Otra protagonista fue Núria Martínez, la primera mujer en ser presidenta de la —entonces— Asociación de Padres de Alumnos del centro, en la década de los 90. “Fue una experiencia muy bonita y conocí a los presidentes de todas las APA de Catalunya, yo era la única mujer”, recordó.

La directora de Maristes, Mary Rius, agradeció la presencia de todos los presentes y dijo que “nos hace mucha ilusión celebrar estos 130 años tranquilos, a gusto, en familia”. En su turno, Romero valoró que el colegio “no solo ha sido un espacio de aprendizaje, sino también de formación integral de personas, ha impulsado muchas iniciativas culturales, deportivas y sociales, ha sabido adaptarse a los tiempos y ha forjado un vínculo profundo con la ciudad de Lleida”.

El delegado de Educación, Ruben Mansilla, explicó que en Catalunya se han abierto 25 nuevos ciclos concertados de FP, de los cuales en Lleida solo dos. “Uno de ellos es en Maristes-Montserrat y no es casualidad, es el trabajo bien hecho”, afirmó. “Barcelona cree que hacéis bien el trabajo”, aseguró.

El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó por su parte el trabajo del centro y la fundación en “proyectos absolutamente esenciales para la ciudad, por ejemplo con el servicio de intervención socioeducativa en la Mariola y el espacio de Mariola Lleure, que trabaja con niños y adolescentes”.