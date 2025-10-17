La Audiencia mantiene en prisión al acusado del brutal ataque a mossos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha rechazado la excarcelación de I.G.G, el principal sospechoso del brutal ataque que seis agentes de los ARRO de los Mossos d’Esquadra sufrieron la medianoche del 27 al 28 de abril en la Mariola. El tribunal lo mantiene en prisión al detecatar “la existencia de un importante riesgo de fuga”. Cabe recordar que la Fiscalía le imputa cuatro delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y dos delitos de lesiones graves con utilización de instrumento peligroso –una barra de grandes dimensiones–, amenazas y desórdenes públicos. El sindicato USPAC, que representa a los policías heridos y ejerce la acusación particular, considera que es autor de seis delitos de tentativa de homicidio, lo que podría suponer una petición de hasta 90 años de cárcel.

El investigado, representado por el abogado Joan Argilés, recurrió ante la Audiencia el auto de prisión que dictó el pasado 11 de junio el juzgado de Instrucción 3 de Lleida tras su detención e ingreso preventivo en la cárcel. Solicitó que se decretara su puesta en libertad con cargos. El tribunal ha analizado el caso y recuerda que el investigado “ha sido detenido en más de 30 ocasiones por la policía, 16 de ellas tras haber sido emitidas requisitorias de busca y captura e ingreso en prisión, y tiene un largo historial de huidas tanto en centros penitenciarios como de diversas actuaciones de los cuerpos de seguridad”. Además asegura que el riesgo de fuga “se acrecienta teniendo en cuenta que tras los hechos, el investigado huyó con parte de su familia a las localidades de Reus y Almería”. Por todo ello, considera que la medida de prisión provisional es “necesaria y proporcionada”.

I.G.G. fue arrestado la madrugada del 11 de junio en un piso de los bloques Grup Mariola en un operativo con más de 50 agentes, incluidos de élite. Otros cuatro hombres, entre ellos el padre y un hijo del principal sospechoso, fueron detenidos el 19 de junio y quedaron en libertad con cargos.

La agresión se produjo cuando los Mossos acudieron a la Mariola al ser alertados de una batalla campal entre dos grupos, llegando a participar unas 200 personas. La turba atacó a los agentes del ARRO, entre ellos un sargento y un cabo, de manera sorpresiva. Cuatro tuvieron que recibir puntos de sutura, 57 en su conjunto y 20 solo uno de ellos.