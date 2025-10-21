El puente peatonal sobre las vías, sin escalera hasta marzo

A principios del pasado abril, la empresa que ejecuta las obras de la estación de autobuses en el edificio de los Docs y su entorno retiró las escaleras metálicas de acceso a la pasarela sobre las vías que conecta la plaza Ramon Berenguer IV con Pardinyes para habilitar la fachada de la nueva terminal. Entonces, se anunció que en septiembre se instalaría la nueva escalera, pero finalmente no se repondrá hasta marzo, once meses después. Así lo aseguraron ayer fuentes del departamento de Territorio, que detallaron que “la escalera no se puede reponer hasta que no acaben los trabajos de la fachada del edificio, el próximo enero, y su construcción tendrá una duración de dos meses, de modo que se prevé que esté operativa en marzo”. Esto significa que hasta entonces los miles de peatones que utilizan la pasarela a diario deberán usar la rampa de acceso o su ascensor. Sin embargo, este lleva desde el mes de julio fuera de servicio por culpa de un acto vandálico. Desde el ayuntamiento, ayer informaron que están acabando las reparaciones y volverá a estar en funcionamiento esta semana.

En relación a las escaleras, la empresa que ejecuta las obras de la estación construirá unas de nuevas con material de obra. Las que había hasta abril eran metálicas, se instalaron en diciembre de 2003 en el marco de los trabajos para la llegada de la alta velocidad a la ciudad y estaban dañadas por la corrosión.

Por otro lado, el ayuntamiento informó que las escaleras mecánicas que conectan la plaza Sant Joan con los juzgados del Canyeret volverán a estar en funcionamiento a partir de la próxima semana. Se encuentran fuera de servicio desde hacía más de siete días por culpa de una avería. El ascensor que también une la plaza con el Canyeret también está fuera de servicio y no hay fecha para volver a estar operativo.