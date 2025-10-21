El salón llena hoteles y estrena pabellón

La 23ª edición del salón internacional Municipàlia y la 7ª de Innocàmping arrancan hoy con más de 350 expositores, más de 50 actividades y jornadas técnicas, con los hoteles de la ciudad con el cartel de completo y con un nuevo pabellón que permitirá disponer de una cifra récord de 29.000 metros de superficie. El certamen bianual, centrado en ofrecer equipamientos, mobiliario, tecnología y servicios a los ayuntamientos, es el más importante que organiza Fira de Lleida tanto por su volumen de negocio como porque congrega visitantes profesionales que proceden de diferentes puntos del Estado y del extranjero. Prueba de ello es que casi todos los hoteles de Lleida han colgado el cartel de completo y no tienen habitaciones disponibles desde hoy hasta el jueves. “Cada vez que hay una feria de este tipo pasa lo mismo, estamos al completo, quizás necesitaríamos que hubiera más plazas hoteleras en la ciudad para atender la demanda”, señalaron desde el Hotel Real. “Como no hay mucha oferta hotelera en la ciudad, cuando hay una feria o un congreso llenamos, estar situados entre la estación de tren y el recinto ferial nos ayuda mucho”, reconocieron desde el hotel Zenit Lleida. Pero no solo los hoteles más céntricos tienen el cartel de completo, ya que también en los que se encuentran en las afueras no tienen habitaciones disponibles de martes a jueves.

Una de las grandes novedades de este año en Municipàlia es que contará con un nuevo pabellón ferial. Es desmontable, tiene 2.500 metros cuadrados y su construcción ha durado dos meses. También se ha habilitado una nueva entrada al recinto ferial por la calle Camí de Picos.

Semáforo en Victoriano Muñoz

Paralelamente, la Paeria ha instalado semáforos en el paso de peatones que hay en la avenida Victoriano Muñoz junto a la rotonda de acceso al recinto ferial para mejorar la seguridad. Es un paso muy utilizado cuando hay ferias, ya que conecta el recinto de la Fira con el aparcamiento del otro lado de la vía. Por otro lado, alumnos de mecánica, soldadura, pintura y carpintería de la Casa d’Oficis del Institut Municipal d’Ocupació (IMO) han montado el estand de la Paeria en Municipàlia.