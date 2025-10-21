Los padres avalan los lavabos inclusivos en el Pràctiques I y una minoría protesta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un grupo de padres protestó ayer ante la escuela Pràctiques I contra la habilitación de lavabos compartidos por niños y niñas en el centro. Vox ya anunció su apoyo a esa queja, al creer que “vulneran la intimidad y seguridad de los menores, además de generar preocupación por motivos de higiene y respeto a las diferencias entre sexos”. “No vamos a permitir que se imponga la ideología por encima del bienestar y protección de los niños”, indicaron los ediles de Vox. Por su parte, la Asociación de Familias de Alumnos del Pràctiques I remarcó que la mayoría de padres apoyan “las medidas que impulsen la coeducación y promuevan la convivencia y el respeto a todas las diversidades”. Aseguró que tienen “plena confianza en el equipo directivo” y subrayó que esos lavabos “no generan ningun conflicto entre el alumnado y han contribuido a mejorar la responsabilidad respecto al cuidados de estos espacios comunes”, señaló. “No permitiremos que un partido de extrema derecha instrumentalice esta medida para hacerse eco de su programa de odio y regresión de derechos”, dijo.

En otro orden, el plenario del Consejo Municipal de la Formación Profesional y la Ocupación, que se reunió ayer, trabaja en la creación de un observatorio del mercado laboral en Lleida.